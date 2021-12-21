اليوم: موعد الرجوع الشتوي.. ملامح الطقس فيه

يُمثل اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021، موعد الرجوع الشتوي بما معناه اننا سنعيش اليوم اقصر نهار واطول ليلة في السنة.

ويتميز الطقس بظهور ضباب محلي مع الجليدة في الساعات الأولى للنهار بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود و الغابات والاودية بالولايات الغربية ومن ثم فترات مشمسة تتخللها بعض السحب والتي تكون أكثر كثافة بالشمال والوسط.

الحرارة دون تغيير و تتراوح القصوى بين 12 و17 درجة، أما الرياح ضعيفة إلى معتدلة والبحر قليل الاضطراب.

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