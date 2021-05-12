اليوم: ندوة صحفية للجنة الوطنية لمجابهة كورونا

تعقد اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا اليوم الأربعاء، على الساعة الواحدة بعد الظهر ندوة صحفية بالقصبة لعرض أهم المستجدات في علاقة بمكافحة فيروس كورونا والإعلان عن القرارات المُزمع اتخاذها بداية من يوم 17 ماي الجاري.

من جهته، استبعد مهدي مبروك عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم صباح اليوم، إمكانية التمديد في الحجر الصحي الشامل بعد عيد الفطر، كما أعلن أنّ اللجنة ستقترح استئناف الدروس.

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