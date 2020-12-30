اليوم: ندوة صحفية مرتقبة للحبيب الجملي

يعقد رئيس الحكومة المكلّف « الحبيب الجملي » بعد ظهر اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2019، ندوة صحفية فيما يخص تشكيلة حكومته.
وأكد المكلّف بالإعلام لدى رئيس الحكومة المكلف « قيس العرقوبي » أن الجملي سيُعلن اليوم عن تشكيلة حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة التي كونها.
وكان الجملي قد اجتمع أمس الأحد، بأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل « نور الدين الطبوبي » .
وقال الطبوبي في تصريح له عقب اللقاء:
« الحزب الفائز في الانتخابات منحه الدستور الحق في تعيين شخصية، وهو من عين الجملي ولم يفرضه أحد وبالتالي أطلقوا يد الرجل ».
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