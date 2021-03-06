اليوم: نزول جمرة التراب

تتميز انطلاقة اليوم السبت 6 مارس 2021، بظهور ضباب محلي بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود و الغابات والأودية.

ودعا معهد الرصد الجوي إلى توخي الحذر بالنسبة لمستعملي الطريق وخصوصا في الطرقات السيارة، بعد تقشعه تكون السماء مغشاة بسحب عابرة تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالشمال مع إمكانية نزول بعض الأمطار الضعيفة.

الرياح معتدلة عموما لا تتجاوز سرعتها مستوى 30 كلم/س، أما البحر متموج بخليج قابس ومضطرب فقليل الاضطراب ببقية المجالات البحرية.

الحرارة دون تغيير و تتراوح القصوى بين 17 و21 درجة بالشمال والوسط وتكون بين 19 و23 بالجنوب وتصل إلى 25 بالبرمة وبرج الخضراء.

اليوم 6 مارس يمثل نزول جمرة التراب استنادا للتقويم الفلاحي اي بما معناه وفق تجارب الاجداد بداية سريان الدفء في الارض انطلاقا من هذا التاريخ.

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