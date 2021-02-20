اليوم: نزول جمرة الهواء

تتواصل اليوم السبت 20 فيفري 2021، تأثيرات الضغط الجوي المرتفع خلال نهاية الأسبوع، مع ضباب محلي بالمنخفضات قد يميز الساعات الأولى للنهار ومن ثم أجواء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات.

ارتفاع طفيف متوقع في الحرارة لتتراوح القصوى بين 20 و25 درجة، مع رياح ضعيفة إلى معتدلة داخل البلاد وتصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س قرب السواحل، أما البحر مضطرب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال.

كما يُمثل اليوم 20 فيفري نزول جمرة الهواء استنادا للتقويم الفلاحي.

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