اليوم: نزول جمرة الهواء

يتميز طقس اليوم الاثنين، بضباب محليا كثيف وخصوصا بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود و الغابات والاودية مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية خلال الساعات الأولى للنهار ومن ثم أجواء مغيمة جزئيا باغلب الجهات.

الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 18 و23 درجة.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة والبحر قليل الاضطراب وملائم لمختلف الانشطة البحرية.

يُمثل اليوم الاثنين 20 فيفري نزول جمرة الهواء استنادا للتقويم الفلاحي ومعناه وفق تجارب الاجداد أنه تم تسجيل أدنى درجات الحرارة للسنة وبداية من هذا التاريخ يبدأ سريان الدفء في الهواء.

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