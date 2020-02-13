اليوم نودع فترة العزارة

نودع اليوم الخميس 13 فيفري 2020، فترة العزارة استنادا للتقويم الفلاحي.

تكون السماء مغشاة بضباب محلي في الصباح ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق.

تكون الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 20 كلم/س ثم تتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال بعد الظهر، أما البحر قليل الاضطراب .

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 20 و 25 درجة وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية.

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