اليوم: هيئة الانتخابات تُصادق على رزنامة الانتخابات التشريعية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ لها، أن مجلسها يعقد اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 بداية من الساعة 15:00 اجتماعا للمصادقة على رزنامة الإنتخابات التشريعية المقررة يوم 17 ديسمبر القادم.

يُشار إلى أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 15 سبتمبر 2022، المرسوم المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء.

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