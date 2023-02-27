اليوم: هيىة إدارية للتعليم الأساسي لبحث إجراءات تصعيدية

تنعقد اليوم الاثنين، الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي بالحمامات للبحث عن إجراءات تصعيدية، بعد قرار اتخذته الجامعة وهو مقاطعة الامتحانات إنجازا وإعدادا.

وأوضح العزابي في تصريح لإذاعة موزاييك اف ام، أن الهيئة ستنظر في تثبيت قرار مقاطعة الامتحانات من عدمه بعد أن تعطلت المفاوضات مع الطرف الوزاري وأصدرت جامعة التعليم الأساسي، نهاية الأسبوع المنقضي مراسلة تدعو فيها منظوريها إلى مقاطعة إعداد وإنجاز الامتحانات.

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