اليوم وغدًا: أعوان الستاع في إضراب

يُنفذ أعوان وإطارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز « الستاغ » بداية من اليوم الأربعاء 22 فيفري 2023، إضرابا بيومين للمطالبة بصرف مستحقاتهم من المنح وإسناد الترقيات وإصلاح الشركة.

ووفق ما افاد به الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للكهرباء والغاز سليم البوزيدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء امس فان الاضراب لن يؤثر على التزود بالكهرباء والغاز ولن ينعكس على الخدمات المسداة للمواطنين والمؤسسات، مبينا، انه سيقع تخصيص فريق من العاملين في الشركة من أجل التدخل السريع في فترة الاضراب وكذلك سيؤمن فريق آخر العمل بمركزيات الانتاج التابعة للشركة طيلة يومي الاضراب .

وحسب النقابي، فان التزويد بالكهرباء والغاز لن يسجل انقطاعا في فترة الاضراب، لكن ستتوقف عمليات الاستخلاص وتركيب العدادات كما ستتعطل خدمة ارشاد المستهلكين بالمصالح التابعة للشركة نتيجة الاضراب المرتقب في قطاع الكهرباء والغاز.

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