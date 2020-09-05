اليوم وغدًا: أمطار غزيرة بكميات هامة في هذه الولايات

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم السبت، تواصل تهاطل الأمطار الرعدية خلال اليوم السبت وغدا الأحد وذلك بمناطق الشمال والوسط ومحليا بالجنوب.

وستكون الأمطار أحيانا غزيرة ومحليا هامة بكل من ولايات سيدي بوزيد وصفاقس والقيروان وسوسة والمنستير والمهدية.

ومن المنتظر أن تتراوح كميات الأمطار بين 40 و60 مم وان تبلغ محليا 80 مم وتكون مصحوبة بتساقط البرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة.

كما أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرته الجوية بأن الريح ستكون قوية أثناء ظهور السحب الرعدية على ان تتجاوز سرعتها مؤقتا 80 كلم/ س وتكون في شكل هبات.

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