اليوم وغدًا: الأطباء الشبان في إضراب عام وطني

يدخل الأطباء الشبان اليوم الخميس وغدًا الجمعة 11 و12 فيفري 2021، في إضراب عام وطني، بدعوة من المنظمة التونسية للأطباء الشبان.

وسيتم بالنسبة للأطباء الداخليين و المقيمين، إيقاف كل الأنشطة الأكاديمية و غير الاستشفائية و الاستشفائية غير الاستعجالية و تأمين حصص الاستمرار من الساعة 14 إلى الساعة 8 من اليوم الموالي وإيقاف المشاركة في و كل العمليات غير العاجلة.

وتُستثنى من الإضراب الحالات الاستعجالية المخصص لها جناح استعجالي و يكون العمل في الاختصاصات الاستعجالية بنظام فرق الاستمرار من الـ8 صباحا للـ8 صباحا اليوم الموالي فقط لا غير.

ويُطالب الأطباء المضربون رئاسة الحكومة بالاستجابة إلى جملة من المطالب أبرزها إحداث هيئة وطنية لإصلاح المرفق الصحي العمومي، تضّم كل الأطراف المتدخلة على أن يتم تحديد مكوناتها وأهدافها بشكل تشاركي في ظرف أسابيع، مع المطالبة بإصدار الأمر الحكومي المحدث لهذه الهيئة الوطنية في أقرب الآجال.

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