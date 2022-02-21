اليوم وغدًا: البلديون في إضراب

دخل البلديون ابتداءً من اليوم الاثنين، في إضراب عن العمل سيتواصل ليومين متتاليين للمطالبة بإصدار النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة البلدية للخدمات البيئية وتحيين النظام الأساسي لأعوان الوكالة البلدية للتصرف.

ودعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبلديين كافة النقابات الأساسية إلى التجمع اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء بكافة المقرات البلدية التابعة لها وبالوكالة البلدية للخدمات البيئة والوكالة البلدية للتصرف بداية من الساعة التاسعة صباحا.

وتُستثنى من تنفيذ الإضراب مصالح المقابر ومواكب الدفن .

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