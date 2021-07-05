اليوم وغدًا: البنوك والمؤسسات المالية في إضراب

تُنفذ البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين والبنكية للخدمات والبنك المركزي اليوم وغدًا 5 و 6 جويلية 2021، إضرابا عن العمل للمطالبة بحسم المفاوضات حول الزيادة في الأجور.

وأرجعت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل قرار الإضراب إلى فشل الجلسات الصلحية التي جمعت الجامعة مع الجمعية المهنية للبنوك والجامعة التونسية للتامين وشركة البنكية للخدمات والبنك المركزي.

وقالت الجامعة إن ممثلي القطاع أبدوا رفضهم القاطع الزيادة في الاجور بعنوان سنة 2020 و2021 فضلا عن عدم قبولهم القطعي بإنهاء العمل بالمناولة في النشاط الاصلي في بعض البنوك الخاصة.

وسيكون الاضراب بعدم الاتحاق بمراكز العمل تحت اي ذريعة كانت في الادارات المركزية والفروع، وفق نص البيان.

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