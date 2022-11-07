اليوم وغدًا: بودن تُشارك في قمة قادة العالم للتغيرات المناخية في مصر

تُشارك رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان في قمة قادة العالم في إطار مؤتمر الأطراف 27 للتغيرات المناخية، التي تحتضنها مدينة شرم الشيخ المصرية يومي 07 و08 نوفمبر الجاري، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وسيرافق رئيسة الحكومة في هذه الزيارة كل من وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي، وزيرة البيئة ليلى الشّيخاوي.

وسيتم خلال هذه القمة تنظيم موائد حوارية رفيعة المستوى وستشارك رئيسة الحكومة اليوم الأول في الحوار حول آليات التمويل الجديدة للمناخ والتنمية واليوم الثاني حول الاستثمار في مستقبل الطاقة.

كما ستكون لرئيسة الحكومة عدد من اللقاءات الثنائية مع عدد من رؤساء الوفود إلى جانب مشاركتها في جملة من الندوات والفَعاليات الموازية ومنها القمّة الثانية « لمُبادرةِ الشَّرق الأوسط الأخضرْ » للمملكة العربية السعودية.

ويشارك في هذه القمة، عدد من قادة العالم، ومسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة، كما يحضرها آلاف النشطاء المعنيين بالبيئة من كافة دول العالم.

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