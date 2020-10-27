اليوم وغدًا: جلستان عامتان بمجلس نواب الشعب

يعقد مجلس نواب الشعب جلستان عامتان اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء 27 و28 أكتوبر 2020، بالمبنى الفرعي بداية من الساعة التاسعة صباحا .

ويتضمن جدول الأعمال النظر في :

1- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 15 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بعنوان التمويل الأول لسياسة التنمية الطارئة من أجل الصمود والإنعاش. عدد 112/2020.

2- مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 10جوان 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 4 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مُجابهة جائحة فيروس « كوفيد-19″ عن طريق الإدماج الاجتماعي والتشغيل. عدد 76/2020.

3- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وملاحقها. عدد 17/2020.

4- مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والمتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمة الإسلامية. عدد 63/2019

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