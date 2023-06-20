اليوم وغدًا: وزير الخارجية في زيارة إلى المجر رفقة وفد هامّ من رجال الأعمال التّونسيّين

يُؤدّي نبيل عماّر، وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء 20 و21 جوان 2023، زيارة عمل للعاصمة المجرية بودابست مرفوقا بوفد هامّ من رجال الأعمال التّونسيّين يتقدّمهم سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وسيلتقي الوزير خلال هذه الزيارة عددا من كبار المسؤولين في جمهوريّة المجر الصّديقة حيث يترأّس بهذه المناسبة، إلى جانب نظيره المجري، أشغال الدّورة الخامسة للّجنة المشتركة الاقتصاديّة التّونسيّة المجريّة.

كما سيُشرف الوزيران على منتدى الأعمال التّونسي المجري الذي سينتظم على هامش هذه المناسبة.

وتندرج هذه الزّيارة ضمن الدّيناميكيّة التي تشهدها العلاقات الثّنائيّة التّونسيّة-المجريّة في السّنوات الأخيرة وردّا كذلك على زيارة العمل التي أدّاها Péter Szijjártó، وزير الشّؤون الخارجيّة والتّجارة الخارجيّة المجري، إلى تونس يوم 15 ديسمبر 2021، حيث سيعمل الطّرفان على مزيد تمتين أواصر الصّداقة والتّعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات السّياسيّة والاقتصاديّة والثّقافيّة وعلى مزيد استكشاف فرص التّكامل والشّراكة بين ممثّلي القطاع الخاصّ في كلّ من تونس والمجر.

كلمات البحث :رجال أعمال;زيارة;مجر;وزير الخارجية