اليوم: وقفة احتجاجية للصحفيين تنديدا بتواصل الاعتداءات عليهم



يُنفذ الصحفيون والشركاء من الهياكل المهنية والمجتمع المدني اليوم الخميس، وقفة احتجاجية على الساعة العاشرة صباحا أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للتنديد بتواصل الاعتداءات على الصحفيين.

وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد أكدت في بيان سابق لها، استعدادها لخوض كل الأشكال الاحتجاجية التصعيدية لحماية منظوريها والدفاع عن حقوقهم.

كما عبرت النقابة عن رفضها المطلق لإقحام الصحفيين والمصورين الصحفيين في الصراع السياسي وتحميلهم مسؤولية الفشل الذي تعيشه تونس منذ 2011 الى غاية اليوم.

وأعلنت النقابة تتبع كل المعتدين قضائيا بالاعتماد على تسجيلات الفيديو المتوفرة لدى المصورين الصحفيين وكذلك طلب تساخير قضائية للاعتماد على تسجيلات كاميرا المراقبة الموجودة في شارع الحبيب بورقيبة، مطالبة السلطة القضائية بتعجيل النظر في القضايا المرفرعة ضد من اعتدوا على الصحفيين.

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