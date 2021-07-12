اليوم: 500 ألف جرعة من التلاقيح من الإمارات ستصل إلى تونس

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الأحد 11 جويلية 2021، مكالمة هاتفية مع محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، تناولت علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها وتنويعها.

وأكّد محمد بن زايد آل نهيان، بالمناسبة، أنه انطلاقا من حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على مزيد تعزيز روابط الأخوة مع تونس والوقوف إلى جانبها في هذا الظرف الوبائي الدقيق سيتم منح بلادنا 500 ألف جرعة من التلاقيح ضدّ جائحة كوفيد 19 ستصل إلى تونس يوم غد الإثنين 12 جويلية 2021.

ومن جانبه، نوّه رئيس الجمهورية بمتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين، وأشار إلى أن مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة النبيلة بدعم جهود تونس لمواجهة التفشي السريع لهذه الجائحة تُرسّخ قيم التضامن والتآزر بين الشعبين .

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