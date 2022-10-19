اليوم: 99 % نسبة توقف نشاط المخابز المصنّفة بكل الولايات

أعلن رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية محمد بوعنان في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أن نسبة توقف نشاط المخابز المصنفة بلغت 99 بالمائة وذلك في كل ولايات الجمهورية .

وأكد رئيس الغرفة أن توقف نحو 3500 مخبزة سيتواصل إلى أن تسدد لها الدولة مستحقات بذمتها تهم الدعم المخصص لفائدة المخابز، الذّي لم تتسلمه هذه الأخيرة، منذ 14 شهرا والمقدرة قيمته بحوالي 250 مليون دينار.

وأضاف بوعنان أن كلفة الخبزة تقدر بــ 250 مليما ويتم بيعها بـ 190 مليما ليصبح الفارق بين الكلفة وثمن البيع 60 مليما تتكفل الدولة بتوفيرها إلى المخابز في شكل دعم شهري.

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