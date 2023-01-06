امضاء اتفاقية تركيز بوابة الخدمات القنصلية على الخط E-Consulat

تمّ يوم الخميس 05 جانفي 2023، بمقر وزارة تكنولوجيات الاتصال امضاء اتفاقية تركيز بوابة الخدمات القنصلية على الخط E-Consulat بين كل من وزارة تكنولوجيات الاتصال ومجمع إنتوم تونس (Inetum Tunisie) وشركة ميديانات (Medianet) وشركة سيرات (Sirat) حول مشروع تركيز بوابة الخدمات القنصلية على الخط وذلك بإشراف وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي وبحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والبنك الافريقي للتنمية (BAD).

وتهدف هذه البوابة الى تحسين جودة الخدمات المقدمة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج والى تطوير قدرة الهياكل العمومية على الإحاطة بهم وذلك عبر جملة من الخدمات الرقمية المندمجة للمواطنين بالخارج و عبر تركيز سجل موثوق لهذه الجالية وربط هذا السجل بالأنظمة المعلوماتية الوطنية في إطار الترابط البيني الوطني.