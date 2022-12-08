امضاء اتفاقية تعاون بين تونس وجمهورية كوريا في مجال الصفقات العمومية

تمّ مساء اليوم الخميس، إمضاء اتفاقية تعاون بين الهيئة العليا للطلب العمومي بتونس HAICOP ومصلحة الشراء العمومي بجمهورية كورياPPS ، بقصر الحكومة بالقصبة وذلك بإشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان وبحضور السفير الكوري بتونس ورئيسي الهيئتين ووفدي الجانبين.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء تعاون ثلاثي بين تونس وجمهورية كوريا والبلدان التي ترغب في مشاركة تونس هذه التجربة النموذجية بما يساهم في إشعاعها في مجال الشراء العمومي نظرا لتميّزها خاصة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تبادل الخبرات بين تونس وكوريا في مجالات الصفقات العمومية وتدعيم القدرات التونسية في ميادين رقمنة الشراء العمومي ومواصلة دعم الهيئة العليا للطلب العمومي من خلال تقديم المساعدة الفنية اللازمة لتطوير منظومة الشراء العمومي على الخط ومواكبة التكنولوجيات الحديثة والمواصفات الدولية واعتماد مؤشرات النجاعة وتنمية القدرات في هذا المجال.

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