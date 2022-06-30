امضاء اتفاقيتي تعاون وشراكة بين وزارات الشؤون الاجتماعية والتربية والنقل والمركز الوطني للإعلامية

تم صباح اليوم الخميس 30 جوان 2022، بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، توقيع اتفاقيتي تعاون وشراكة بين وزارات الشؤون الاجتماعية والتربية والنقل والمركز الوطني للإعلامية و ذلك بإشراف كل من وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي ووزير التربية فتحي السلاوتي ووزير النقل ربيع المجيدي والمدير العام للمركز الوطني للإعلامية فيصل السبوعي و ذلك بحضور عدد من إطارات الوزارات المعنية.

وتولى كل من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير التربية والمدير العام للمركز الوطني للإعلامية التوقيع على الاتفاقية الأولى والمتعلقة بالتبادل اللامادي للبيانات بين الأطراف الثلاثة.

وتهدف هذه الاتفاقية التي تندرج في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى رقمنة الخدمات الإدارية لضمان مزيد الشفافية والنجاعة في المشاريع الموجهة للمواطن والمؤسسة، إلى التبادل اللامادي للبيانات بين الوزارتين والتبادل الإلكتروني للوثائق الإدارية والتعاون في مجال تحسين الخدمات المسداة لفائدة المواطن والمؤسسة والتي توفرها كلا الوزارتين والمؤسسات والمنشآت العمومية تحت إشرافها.

وتُعهد للمركز الوطني للإعلامية مهمة توفير منصة للتبادل البيني لربط معطيات الوزارتين والإحاطة الفنية اللازمة لإدماج الخدمات صلب نظم المعلومات وتأمين سلامة المعطيات المتبادلة وتنسيق الأعمال بين الأطراف المعنية.

أما الاتفاقية الثانية فقد تولى إمضاءها كل من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير النقل وهي اتفاقية إطارية تتعلق بضبط الإطار العام لإجراءات توفير اشتراكات النقل المدرسي والجامعي لفائدة التلاميذ والطلبة المنتمين للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي.

وسيتم بمقتضى هذه الاتفاقية تنفيذ شراءات الاشتراكات المدرسية والجامعية لفائدة التلاميذ والطلبة المنتمين للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي عبر اتفاقيات ثنائية جهوية بين الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية من جهة والشركات الجهوية للنقل البري أو شركة نقل تونس أو الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية من جهة أخرى.

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