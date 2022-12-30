امضاء اتفاقيّة شراكة بين سلاسل المعرفة بوزارة الفلاحة للنهوض بقطاع الحبوب

تمّ يوم الخميس 29 ديسمبر 2022، امضاء اتفاقيّة شراكة بين كل من المعهد الوطني للبحوث الزراعيّة بتونس والمعهد الوطني للزراعات الكبرى ووكالة الارشاد والتّكوين الفلاحي، وذلك تحت إشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة، وبحضور رئيسة الدّيوان و المديرين العامين المعنيين بقطاع الحبوب.

وتهدف هذه الاتفاقيّة الى انتاج المعرفة من خلال تشجيع البحث العلمي الفلاحي وتثمين نتائجه في قطاع الحبوب على غرار استنباط أصناف متأقلمة مع التغيرات المناخية والأخذ بعين الاعتبار لخصوصيات المناطق ونقل التكنولوجيا وتثمين نتائج البحث كمنوال جديد يكون فيه الفلاح عنصرا هاما وفاعلا لدعم الإنتاجية وجودة المنتوج مع الحفاظ على الموارد الطبيعيّة.

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