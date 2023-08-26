امضاء اتّفاقية شراكة بين APIA وBTS حول التشجيع على بعث المشاريع في القطاع الفلاحي

أشرف اليوم الجمعة 25 أوت 2023، وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي على توقيع اتّفاقية شراكة وتعاون بين وكالة النّهوض بالاستثمارات الفلاحيّة APIA والبنك التونسي للتضامن BTS حول التشجيع على بعث المشاريع والمؤسّسات الصغرى في القطاع الفلاحي.

وبالمناسبة، أكّد الوزير حرصه على دعم الشباب للاستثمار في القطاع الفلاحي وتقديم التسهيلات المالية اللازمة لبعث مشاريعهم على أرض الواقع، كما أوصى بتقديم الإحاطة اللازمة بهم وتوجيههم والتواصل المباشر معهم.

وتهدف هذه الاتفاقية الى مزيد التنسيق بين البنك والوكالة في مجال تمويل المشاريع الصغرى في القطاع الفلاحي والاحاطة بالباعثين سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين وذلك قصد انجاز مشاريعهم في أحسن الآجال.

كما ترمي هذه الاتفاقية الى التشجيع على المبادرة الخاصة في القطاع الفلاحي لدى الباعثين الشّبان وبالأخص خريجي التّعليم العالي والى مزيد الحرص على تمويل مختلف عمليات الاستثمار المخول لها الانتفاع بالامتيازات الماليّة والجبائيّة المنصوص عليها بقانون الاستثمار.

وسيتم بمقتضى هذه الاتفاقية:

- إعطاء الأوليّة في تمويل المشاريع الفلاحيّة التي تمّت مرافقتها بمحاضن المؤسّسات الفلاحيّة،

- تمويل المؤسّسات الناشئة « Startup » في القطاع الفلاحي،

- تمويل تجهيزات انتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة « Photovoltaïque »،

- تمويل الشّركات الأهليّة ومؤسّسات الاقتصاد الاجتماعي والتّضامني،

- تمويل المشاريع الفلاحيّة المندمجة،

هذا وفي إطار هذه الاتفاقية تتعهد الوكالة والبنك بمزيد مرافقة الباعثين الشبان لإنجاز هذه المشاريع في أحسن الظروف وتحقيق استدامتها.

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