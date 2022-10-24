امضاء الملحق التعديلي للزيادة في الأجور في قطاع البناء

تم اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022، امضاء الملحق التعديلي للزيادة في الأجور لعمال وعاملات قطاع البناء والاشغال العامة لسنوات 2022 و2023 و2024 وذلك على هامش ندوة الحوار الاجتماعي الملتئمة بين الحكومة واتحاد الشغل واتحاد الصناعة.

وينص الاتفاق على نسبة زيادة في أجور بقيمة 6.5 بالمائة بالنسبة لسنة 2022مع مفعول رجعي انطلاقا من ديسمبر 2021 في حين بلغت نسبة الزيادة لسنة 2023 6.75 بالمائة انطلاق من جانفي من السنة نفسها مع زيادة بمقدار النسبة نفسها انطلاقا من جانفي 2024.

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