امضاء مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين تونس والجزائر في مجال دعم المؤسسات الناشئة

تمّ توقيع مذكرة تفاهم بين تونس والجزائر في مجال دعم المؤسسات الناشئة بين البلدين وذلك على هامش انعقاد الملتقى الافريقي الاول للمؤسسات الناشئة المُنعقد في الجزائر يومي 05 و06 ديسمبر 2022 .

وقد تولّى امضاء هذه المذكرة كل من وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي ووزيراقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى الجزائري المهدي ياسين وليد وذلك بحضور رمضان الفايظ سفير الجمهورية التونسية بالجزائر و الوفد المرافق للطرفين.

وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال وضع برامج لتبادل الخبرات وتشبيك محاضن المؤسسات وهياكل المرافقة التابعة لكلا البلدين وتعزيز تواجد المؤسسات الناشئة في إطار السياسة الرامية إلى فتح الاسواق وإعطاء الباعثين الشبان الإمتيازات الازمة لتطوير مشاريعهم والإنتشار محليا وعالميا.

كلمات البحث :الجزائر;المؤسسات الناشئة;تونس;مذكرة تفاهم