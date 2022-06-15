امكانية بعث خط بحري يربط بين الموانئ الليبية والتونسية

التقى وزير النقل ربيع المجيدي يوم الثلاثاء 14 جوان 2022، وزير المواصلات الليبي محمد سالم الشهوبي ووزير الداخلية خالد مازن ووزير الحكم المحلي بدر الدين التومي بحضور سعيد بن زايد والي مدنين للتباحث في سبل تطوير أداء المعبر الحدودي براس جدير بما يخدم مصلحة البلدين ويعزز مجالات التعاون بينهما.

و اتفق الطرفان على ضرورة العمل لتسهيل حركة المسافرين واكسابها الانسيابية اللازمة بما يعزز عنصري الامن والسلامة للجانبين فضلا عن النهوض بالمناطق الحدودية، حيث استعرض ربيع المجيدي برنامج الوزارة الاستثماري لتطوير هذا المعبر من خلال مثال مديري لتوسعته وتهيئته، بما يستجيب لتطلعات الوافدين من البلدين، ويجعل منه معبرا نموذجيا طبقا للمواصفات الدولية.

وسيتم في الغرض انشاء فرق عمل للتواصل وضبط خطة عمل لحل مختلف الاشكاليات التي اثيرت خلال هذه الجلسة المنعقدة بمعبر راس جدير وذلك وفق رزنامة آجال ومنهجية عمل محددة.

كما تم الاتفاق على النظر في امكانية بعث خط بحري يربط بين الموانئ الليبية والتونسية سيحدّ من الضغط على معبر راس جدير بالاضافة الى امكانية تعزيز الربط الجوي .

وكانت لوزير النقل جولة تفقدية لمختلف مكونات المعبر الحدودي براس جدير للاطلاع على سير نشاطها و الوقوف على بعض النقاط التي تستوجب التدخل من اجل ضمان خدمات افضل.

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