انتحار تلميذ السادسة إبتدائي شنقًا

قام تلميذ السنة السادسة ابتدائي بالعوينة، والبالغ من العمر 11 سنة، بالانتحار شنقا بمنزله خلال الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة.

وقالت المديرة الجهوية للتربية تونس 1، فاطمة هلال لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إنّ الهالك لا يشكو من أية اضطرابات نفسية ولا يعيش ظروف اجتماعية صعبة.

وأضافت هلال بأن أسباب الانتحار ما تزال غامضة ومجهولة في انتظار صدور نتائج التحقيقات.

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