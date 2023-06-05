انتحار تونسي ثانٍ في سجن بإيطاليا

أعلن النائب السابق بالبرلمان مجدي الكرباعي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، انتحار شاب تونسي يبلغ من العمر 39 سنة في سجن Chiavari بـ منطقة Genova بـ إيطاليا.

وأشار الكرباعي إلى أنه تم إعلام أهل المتوفي و السلط المعنية من أجل اتمام إجراءات ترحيل الجثمان، مبرزا بأنه كان يقضي عقوبة تنتهي مدتها في 2026 .

وقال الكرباعي إنها تعتبر حالة الانتحار الثانية في ظرف شهرين بالنسبة للتونسيين، مشددا على أن السجون الإيطالية تعيش وضعية صعبة مما ساهم في تدهور الحالة النفسية للمساجين و التي أصبحت هشة و جعلتهم عرضة للإقدام على الانتحار .

كما انتقد الكرباعي غياب الاحاطة الاجتماعية وأخص بالذكر دور الملحقين الاجتماعيين و القنصليات و عدم تدخلهم من أجل الضغط على الجانب الايطالي في تحسين الخدمات داخل السجون، ما جعل العديد من التونسيين يقدمون على الانتحار .

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