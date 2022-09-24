انتحار شخص بمرناق: الداخلية تُؤكّد أنه كان يعيش خلافات عائلية حادة

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم السبت 24 سبتمبر 2022، أنها تلقّت حوالي الساعة 11.00 صباحا مكالمة هاتفية مفادها إقدام شخص على الإنتحار شنقا بمنزله الكائن بحي الحدائق مرناڨ بنعروس، حيث بتنقل أعوان الأمن على عين المكان، تم العثور على المتوفي.

وتم التنسيق مع النيابة العمومية التي أذنت بفتح محضر بحث لدى مركز الاستمرار بمرناڨ موضوعه « الموت المستراب في أسبابه » وإعداد التساخير القانونية المستوجبة.

ونفت الوزارة ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول الظروف المحيطة بإقدام المعني على الانتحار وأسبابه، مبرزة أن الأبحاث الاولية بينت من خلال السماعات المحررة على الشهود أن المتوفي كان يعيش خلافات عائلية حادة.

وكشفت وزارة الداخلية أنه بالنسبة لموضوع الانتصاب الفوضوي فإن حيثياته تعود إلى يوم الخميس 22 سبتمبر 2022، حيث أن الهالك كان يستغل نقطة إنتصاب فوضوي خارج السوق البلدي بمرناڨ، و في إطار تنفيذ قرار بلدي يقضي بمنع الانتصاب العشوائي على جانبي شارع حسن حسني عبد الوهاب، و قرار عدد 7 صادر عن رئيس البلدية بتاريخ 21 سبتمبر 2022 والقاضي بإزالة نقطة انتصاب فوضوي دون رخصة و التابعة للمتوفي بالمكان، فإنه تم التنبيه عليه والاكتفاء بحجز آلة الوزن الالكترونية التي كان يستغلها، مع الإشارة عليه بتسوية وضعيته مع مصالح بلدية المكان.

وأكدت الوزارة أن الأبحاث تبقى متواصلة بالتنسيق الكامل مع النيابة العمومية للكشف عن جميع أطوار وملابسات الحادثة.

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