انتخابات بلدية جزئية في حاسي الفريد وجبنيانة والفوار يوم 29 مارس

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بجلسته المنعقدة اليوم الجمعة 17 جانفي 2020، تنظيم انتخابات بلدية جزئية بكل من بلديتي حاسي الفريد من ولاية القصرين وجبنيانة من ولاية صفاقس إثر انحلال المجالس البلدية بها جراء الاستقالات الجماعية وبلدية الفوار من ولاية قبلي جراء استنفاذ المترشحين من القائمة الأصلية عملا بأحكام الفصلين 205 من مجلة الجماعات المحلية و49 سادس عشر من القانون الانتخابي.

وستجري هذه الانتخابات الجزئية يوم الأحد 29 مارس 2020 بالنسبة لعموم الناخبين ويوم السبت 28 مارس 2020 بالنسبة للأمنيين والعسكريين.

ويتم تقديم الترشحات بمقرات الإدارات الفرعية المعنية انطلاقا من يوم الخميس 23 جانفي 2020 إلى الخميس 30 جانفي 2020 بداية من الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية الساعة السادسة مساء.

كلمات البحث :انتخابات بلدية;جبنيانة;حاسي الفريد