انتخابات تشريعية: ماهر الجديدي يتوقع نسبة مشاركة بين 20 و30 بالمائة

توقع نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي في تصريح لإذاعة شمس اف ام اليوم الاثنين، تسجيل نسبة مشاركة في الدور الثاني للانتخابات التشريعية المقرر يوم الأحد القادم 29 جانفي، بين 20 و30 بالمائة.

وأشار الجديدي إلى أنه لن يكون هناك شوط أول وشوط ثان في احتساب نتائج الانتخابات، وأن النتائج النهائية للتشريعية هي ما ستُصرح به هيئة الانتخابات بمناسبة التصريح بالنتائج النهائية للدور ة الثانية.

وبخصوص البرلمان القادم، أفاد ماهر الجديدي أن الشروع في إرسائه سيكون بداية شهر مارس القادم.

واعتبر الجديدي أن نسق الحملة الانتخابية عادي وطبيعي بالمقارنة مع المسارات السابقة، مبرزا بأن الإطار العام وظروف تمويل الحملة الانتخابية تأثر على نسق الحملة .

وقال الجديدي إن المجتمع المدني المختص في الشأن الانتخابي لم يُثمن مجهود هيئة الانتخابات وأن كل بياناتهم سلبية، داعيا إياهم لأن يكون عملهم موضوعيا ومبنيا على معطيات واقعية دقيقة وصحيحة.

وشدد المتحدث على أن المناخ العام لعمل هيئة الانتخابات بعيد كل البعد عن الأمور السياسية ويقتصر على العمل التقني التعديلي القانوني.

كلمات البحث :انتخابات تشريعية;ماهر الجديدي;مشاركة