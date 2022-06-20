انتخاب الخطوط التونسية لعضوية مجلس إدارة الشركة الدولية لاتصالات الطيران

تمكّنت تونس لأول مرة ممثلة في الخطوط التونسية من الفوز بعضوية مجلس إدارة الشركة الدولية لاتصالات الطيران (SITA) ببلجيكا لمدة سنتين، بعد ترشيح أحد كفاءات النّاقلة الجوّية الوطنيّة، « رياض دلّة »، الخبير في مجال التحول الرقمي والمنظومات الرقمية، وذلك بعد منافسة مع شركتي الخطوط الإماراتية والخطوط التركية.

وسيمثّل رياض دلّة شركات الطيران بشمال إفريقيا والشرق الأوسط بما سيمكّن بلادنا، وفق بلاغ صادر عن وزارة النقل، من أن تصبح منارة للرّقمنة لشركات الطيران وتتعزّز مكانتها في مجال النقل الرقمي.

وذكّرت الوزارة بأن الشركة الدولية لاتصالات الطيران (SITA) هي منظمة دولية تأسست عام 1949 وتقدم خدمات الاتصالات والإعلامية لصناعة الطيران.، لما يقارب من 2800 عميل، يمثلون حوالي 90٪ من الأنشطة الجوية العالمية، منتشرة في أكثر من 200 دولة وإقليم و1000 مطار، كما توظف الشركة 4700 شخص في جميع أنحاء العالم، من 140 جنسية مختلفة.

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