انتخاب الدكتورة حميدة الدريدي خبيرة لدى اللّجنة الأممية لمنع التعذيب

تم اليوم الخميس 22 أكتوبر 2020، انتخاب الدكتورة حميدة الدريدي، عضو بالهيئة الوطنيّة للوقاية من التّعذيب، خبيرة لدى اللّجنة الفرعيّة لمنع التعذيب التّابعة للأمم المُتّحدة لمدّة أربع سنوات 2021-2024 .

وتحصّلت الدكتورة الدريدي، على إثنين وخمسين صوتا من مجموع تسعين ، خلال عمليّة التّصويت التّي جرت بجنيف بمناسبة انعقاد الاجتماع الثامن للدّول الأطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقيّة مناهضة التعذيب وغيره من ضُروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المُهينة.

وأكدت وزارة الخارجية في بلاغ لها، بأن هذا النّجاح يُعزّز حضور و تواجد تونس بعدد من لجان الخبراء الأمميّة لحقوق الإنسان على غرار اللجنة المعنيّة بحقوق الإنسان واللجنة المعنيّة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واللّجنة المعنيّة بحالات الاختفاء القسري.

هذا وقد انضمّت بلادنا إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقيّة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة سنة 2011.

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