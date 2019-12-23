انتخاب تونس رئيسا للجنة الخبراء القانونيين التابعة لمنظمة العمل العربية

تمّ خلال اجتماع لجنة الخبراء القانونيين التابعة لمنظمة العمل العربية والمنعقد يومي 16 و17 ديسمبر 2019 بالقاهرة، انتخاب الخبير التونسي محمد كشو المدير العام للشغل السابق بوزارة الشؤون الاجتماعية والمدير السابق للمركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس رئيسا لهذه اللجنة وذلك لمدة سنة.

وأكدت وزارة الشؤن الاجتماعية في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، أن هذه هي المرة الثانية التي تحظى بها تونس بشرف رئاسة هذه اللجنة بعد سنة 2016.

وتختص اللجنة في دراسة تقارير الدول الأعضاء بمنظمة العمل العربية حول تطبيق اتفاقيات العمل العربية المصادق عليها وكذلك دراسة التقارير حول الاتفاقيات غير المصادق عليها.

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