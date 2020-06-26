انتخاب تونس على رأس لجنة البرنامج والميزانية بمنظمة الصحة العالمية

تمّ انتخاب تونس في شخص الدكتور الطاهر قرقاح الاستاذ الاستشفائي الجامعي في الطب لرئاسة لجنة البرنامج والميزانية والادارة التابعة للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية وذلك خلال المؤتمر الافتراضي الانتخابي الذي انتظم اليوم الجمعة 26 جوان 2020 بجنيف.

وقد أكد الأستاذ الطاهر قرقاح بالمناسبة قبول ترشّح تونس وانتخابه على رأس هذه اللجنة الهامّة يمثّل اعترافا أمميا بنجاح تونس وانخراطها في تنفيذ برامج المنظمة العالمية للصحة لفائدة الانسانية وتقديرا للمنظومة الصحية الوطنية التي تسعى بكلّ ثبات لتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة.

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