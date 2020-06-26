انتخاب تونس على رأس لجنة البرنامج والميزانية بمنظمة الصحة العالمية

تمّ انتخاب تونس في شخص الدكتور الطاهر قرقاح الاستاذ الاستشفائي الجامعي في الطب لرئاسة لجنة البرنامج والميزانية والادارة التابعة للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية وذلك خلال المؤتمر الافتراضي الانتخابي الذي انتظم اليوم الجمعة 26 جوان 2020 بجنيف.
وقد أكد الأستاذ الطاهر قرقاح بالمناسبة قبول ترشّح تونس وانتخابه على رأس هذه اللجنة الهامّة يمثّل اعترافا أمميا بنجاح تونس وانخراطها في تنفيذ برامج المنظمة العالمية للصحة لفائدة الانسانية وتقديرا للمنظومة الصحية الوطنية التي تسعى بكلّ ثبات لتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة.
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