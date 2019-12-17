انتخاب تونس لرئاسة المؤتمر الإسلامي الـ11 لوزراء الثقافة

وقع صباح اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 انتخاب محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية التونسي رئيسا للمؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الثقافة لمدة سنتين (2020- 2021).

ويهدف هذا المؤتمر بالأساس إلى العمل على تعزيز مفهوم الهوية الثقافية والحضارية الإسلامية الحاضنة لكلّ أشكال التعددية الثقافية والدينية والسعي إلى مزيد تمكين الأفراد من الحقوق الثقافية بغض النظر عن انتماءاتهم من خلال التأكيد على أهمية دور المجتمع المدني في إعداد السياسات الثقافية وتنفيذها وتقييم نتائجها.

كما ترمي أسس هذا المؤتمر إلى تشجيع التميز الإبداعي الثقافي والفني والمبادرات المتميزة في تطوير الاقتصاد الثقافي التضامني ودمقرطته، والتأكيد على دور الثقافة في الارتقاء بوعي الإنسان بقضايا المجتمع ومعيقات التنمية.

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