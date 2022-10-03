انتخاب تونس مجددا عضوا بمجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات

تمّ اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022، انتخاب تونس، مجددا، وبأغلبية مشرفة (133 من مجموع 180 صوتا)، عضوا بمجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات للسنوات 2023-2026، وذلك على إثر عملية التصويت في الجلسة العامة لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد المنعقد حاليا بمدينة بوخاريست برومانيا.

وتحصّلت تونس بهذا الفوز على أحد المقاعد الـــ48 لمجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات الذي يضُمّ 193 دولة عضو.

وشاركت تونس في هذه الانتخابات بوفد رفيع المستوى ترأسّه نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال، الذي قدّم خلال المؤتمر الاستراتيجية والرؤية الوطنية لمزيد النهوض بالمجال الرقمي، وبحث أفق دعم التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات ومع العديد من دوله الأعضاء.

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