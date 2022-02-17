انتخاب تونس ممثلا عن بلدان شمال افريقيا بالمجلس الدولي للتمور

شاركت تونس في الاجتماع التأسيسي للمجلس الدولي للتمور الذي عقد في الاحساء جنوب شرق المملكة العربية السعودية أيام 15 و16 فيفري 2022، بحضور عدد من وزراء الفلاحة وممثلي الدول المنتجة للتمور على مستوى العالم، إلى جانب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بالإمارات العربية المتحدة، والمركز الوطني للنخيل والتمور السعودي

وصادق الاجتماع الوزاري على إعلان تأسيس المجلس الدولي للتمور، ومقره المملكة العربية السعودية، حيث تم انتخاب المملكة العربية السعودية لرئاسة المجلس وانتخاب تونس كعضو للمجلس وممثل عن بلدان شمال افريقيا، إضافة إلى المصادقة على إستراتيجية المجلس وخطة العمل للسنتين المقبلتين.

وأكدت وزارة الفلاحة في بلاغ لها اليوم الخميس، أنّ المجلس الدولي للتمور سيُساهم في تعزيز التعاون بين الدول المنتجة والمصنعة والمصدرة للتمور بالنظر إلى ما يمثله هذا القطاع من قيمة للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني للدول، لتنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور ومستوى المبادلات التجارية لمنتجات التمور كما وكيفا على المستوى العربي والعالمي.

ويهدف المجلس إلى :

* تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتطوير قطاع التمور.

* تطوير إنتاج وجودة التمور.

* رفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين في مجال التمور.

* تطوير التجارة الدولية للتمور.

ويقوم المجلس بالمهام التالية:

* تقديم الدعم الفني والاستشارات والمعلومات.

* إعداد وتنفيذ برامج بالتعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية.

* الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية في إنتاج تمور ذات جودة عالية.

* وضع برامج تدريب الكوادر والقوى العاملة وتنمية القدرات المؤسسية في جميع مجالات قطاع التمور.

* المساعدة في إعداد برامج إرشادية للمكافحة المتكاملة لآفات النخيل والتمور.

* إعداد وتنفيذ برامج تسويقية ودعائية لاستهلاك التمور محليا وإقليميا ودوليا.

* مساعدة الدول في وضع برامج لتطوير معاملات ما بعد الحصاد.

* إعداد وتنفيذ برنامج للمحافظة على الموارد الوراثية والتنوع الوراثي للنخيل.

* تشجيع إقامة المعارض المحلية والإقليمية والدولية في الترويج لإنتاج التمور واستهلاكها وتجارتها.

* تعزيز دور القطاع الخاص في إنتاج وتسويق التمور.

* تشجيع الاستثمار في زراعة النخيل وإنتاجه وتصنيعه وتجارته.

*. توفير قاعدة بيانات لإنتاج التمور وتوزيعها، وإصدار مؤشر دولي لأسعار التمور.

ويضم المجلس في عضويته كلًا من : المملكة الأردنية الهاشمية، مملكة البحرين، ومملكة المغرب ، والمملكة العربية السعودية، وجمهوريات تونس وليبيا ومصر والهند والسودان واليمن ودولة فلسطين و سلطنة عمان .

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