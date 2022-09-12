انتخاب حاتم مزيو عميدا جديدا للمحامين

تم اليوم الإثنين 12 سبتمبر 2022، الإعلان عن انتخاب حاتم المزيو عميدا جديدا للمحامين خلفا لابراهيم بودربالة.

وكان حاتم المزيو قد مر للدور الثاني من انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين رفقة بوبكر بالثابت.

وكان المحامي حاتم مزيو قد اكّد أن أولوية برنامجه الانتخابي تتمثل في استرجاع ثقة المحامين في هياكلهم وفي استقلالية المهنة وتعديل قانون صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين.

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