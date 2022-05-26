انتخاب مكتب تنفيذي جديد للجامعة العامة للتعليم الأساسي

أسفر مؤتمر الجامعة العامة للتعليم الأساسي عن انتخاب مكتب تنفيذي جديد متكوّن من أعضاء « قائمة النضال النقابي المستقل » يترأسه الكاتب العام للجامعة نبيل الهواشي، وفق ما أفاد به عضو الجامعة المكلف بالإعلام توفيق الشابي.

وبيّن الهواشي في تصريح لوكالة تونس افريقيا اليوم الخميس، أن مؤتمر الجامعة الذي انعقد يومي 24 و25 ماي الحالي مثّل محطة لتأكيد الالتفاف حول مطالب قطاع التعليم الأساسي.

وأوضح أن مطالب القطاع تركزت على الدعوة الى الترفيع في الأجور وتحسين ظروف العمل فضلا عن مساندة المعلمين النواب في الإنتداب و تمكين المتعاقدين منهم من حقهم في الترسيم.

وكشف، أن المؤتمرين عملوا على مدى أشغال المؤتمر على إعداد أربع لوائح وهي اللائحة التربوية و اللائحة المهنية واللائحة العامة ولائحة الصراع العربي الصهيوني، مشيرا، إلى أن اللائحة التربوية شملت نقاطا تهم الدعوة إلى تحسين وضعية البنية التحتية للمدارس.

ويتكون المكتب التنفيذي الجديد للجامعة العامة للتعليم الأساسي من:

-نبيل الهواشي

-توفيق الشابي

-اقبال العزابي

-نعمان جميعة

-منير بن ميلاد

-منجي المعلاوي

-أحمد بن بوبكر

-آمال الرضواني

-زبيدة النقيب

-لطفي البلغوثي

-محمد العبيدي.

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