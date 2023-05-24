انتخاب مكتب لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب

عقدت لجنة التشريع العام اجتماعها الأول صباح اليوم الأربعاء 24 ماي 2023، لانتخاب مكتبها، وذلك بإشراف إبراهيم بودربالة رئيس المجلس وبمساعدة نائبه سوسن المبروك، وحضور لطفي البلعزي الكاتب العام للمجلس.

‎وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب أن لجنة التشريع العام تعهد لها مهام تشريعية ورقابية وتتولى في هذا الإطار بالخصوص دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس لمناقشتها وإدخال ما تراه من تعديلات قبل عرضها على الجلسة العامة.

‎وأضاف بودربالة بأن هذه اللجنة تتولى كذلك النظر في جميع المسائل التي تحال إليها ومتابعة كل الملفات والقضايا الداخلة في اختصاصها، مبيّنا أنها تختص حسب ما نصّ عليه الفصل 49 من النظام الداخلي بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بـالنظم القضائية والقوانين المدنية والتجارية والجزائية، ونظام الملكية والحقوق العينية. كما تنظر في كل مشاريع ومقترحات القوانين التي لا تدخل في اختصاص لجنة قارة تشريعية أخرى.

‎وبيّن من جهة أخرى انه من المنتظر ان تتعهّد لجنة التشريع العام بجملة من مشاريع ومقترحات القوانين تجسيما لأحكام الدستور، باعتبار أن هذه المدة النيابية هي الأولى بعد المصادقة على دستور 25 جولية 2022 وطبقا لما أسند إليها من اختصاصات بمقتضى النظام الداخلي.

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وفيما يلي تركيبة مكتب لجنة التشريع العام:

رئيس اللجنة : ياسر القوراري ‎

نائب رئيس : صالح المباركي ‎

مقرر : ظافر الصغيري

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