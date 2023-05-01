انتخاب نبيل الحجّي أمينًا عامًّا للتيار الديمقراطي

أسفر المؤتمر الوطني للتيار الديمقراطي التي انطلقت أشغاله يوم الجمعة واختتمت، اليوم الاثنين، عن تجديد هياكل الحزب بانتخاب نبيل الحجّي أمينا عاما له إضافة إلى انتخاب أعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني للتيار.

وأوضح حجّي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، اليوم، أنّ هذا المؤتمر وهو الثالث لحزب التيّار قد تناول بالدرس والنقاش 3 لوائح تتوزّع بين سياسيّة إقتصاديّة اجتماعيّة إضافة إلى لائحة تتعلّق بالتقييم والمراجعات مبيّنا أنّ تم من خلال هذه اللائحة تقييم جميع المحطّات التي مرّ بها التيار الديمقراطي طيلة 10 سنوات. وأوضح أنّ اعداد اللوائح تطلّبت الكثير من الوقت الشيء الذي جعل المؤتمرين يتجاوزون الموعد المقرّر لانتهاء الاشغال( 30 افريل) إلى اليوم.

وفي الجانب السياسي، أكّد حجّي انّه تمّ تنقيح بعض الفصول في النظام الداخلي للحزب إضافة إلى تجديد هياكل الحزب بانتخاب الأمين العام والمكتب السياسي الذي ضمّ تمثيلية محترمة للمرأة والشباب (6 نساء و8 شباب ممن لم يتجاوز سنّهم 35 سنة) والمجلس الوطني للحزب.

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