انتخاب هيئة مديرة جديدة لرابطة الدفاع عن حقوق الانسان

اخر تحديث : 14/11/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

رابطة حقوق الإنسان

أفرزت عملية التصويت لانتخاب هيئة جديدة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مساء الأحد، عن فوز قائمة بسام الطريفي بأغلب مقاعد الهيئة، وفق ما أظهرته نتائج فرز التصويت في المؤتمر الثامن للرابطة.
يُشار إلى أن 35 مترشحا تنافسوا على عضوية الهيئة المديرة الجديدة للرابطة المتكونة من 15 عضوا بدلا من 25 عضوا.
كما أصدر المؤتمر الثامن للرابطة يوم الأحد بيان مساندة للمعلمين النواب، وذلك بعد استعراض وضعيتهم وتناولها ضمن أشغال المؤتمر.


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