انتخاب ياسين الجلاصي عضوا باللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين

تم أمس الخميس 2 جوان 2022، انتخاب نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي عضوا باللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين في المؤتمر الحادي والثلاثين للاتحاد الذي ينعقد في مسقط بعمان من 31 جوان إلى 03 جوان بمشاركة نقابات وجمعيات أكثر من 100 دولة من مختلف قارات العالم.

وأكدت النقابة الوطنية للصحفية أن هذا الفوز يُعتبر اعترافا من الحركة الصحفية الدولية بدور النقابة في الدفاع عن حقوق الصحفيين التونسيين وحرية الصحافة في تونس، وتميزها في تجسيد روح التضامن الصحفي العالمي في ظل تصاعد استهداف الصحافيين في مختلف بلدان العالم وشيوع ظاهرة الافلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحقهم.

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