انتشار جرثومة «الشيقالا» لدى الأطفال: وزارة الصحة تقدّم جملة من التوصيات

أكدت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم السبت، أنه اثر تسجيل تزايد في عدد الإصابات بمرض الإسهال بجرثومة « الشيقالا » نوع (Shigella Sonnei) شديد المقاومة في الفترة الاخيرة، خاصة لدى الأطفال، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي العدوى بين أفراد المجتمع والتي تتمثل على وجه الخصوص في :

• غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار وخاصة قبل إعداد الأكل وقبل وبعد الأكل وبعد استعمال المجموعة الصحية وبعد تغيير حفاظات الأطفال مع الحرص على تقليم الأظافر ونظافتها و تنظيف وتطهير المجموعة الصحية بشكل جيد قبل وبعد الاستخدام

• استعمال الماء الصالح للشراب المتأتي من مصادر مياه مراقبة وفي حال عدم توفر هذه الإمكانية يجب تغلية المياه قبل استعمالها

• الالتزام بقواعد حفظ الصحة خلال جميع مراحل تداول المواد الغذائية وإعداد الأكل مع الحرص على غسل وتطهير الخضر والغلال والأواني والطهي الجيد

• التخلص من حفاضات الأطفال المصابين في أكياس مغلقة، وتطهير مكان تبديل الحفاضات بشكل جيد

• عدم ممارسة السباحة إلى حين الشفاء التام

• التخلص من الفضلات المنزلية بطريقة صحية وبشكل يومي ومكافحة الذباب المنزلي عند الاقتضاء.

وفي حالة الإصابة بالإسهال، شدّدت وزارة الصحة على ضرورة عيادة الطبيب مع الحرص على شرب كميات وفيرة من السوائل واعتماد الرضاعة الطبيعية بالنسبة للرضع والإبقاء على المصابين بالمنزل مع الالتزام بنصائح الطبيب وتجنب الاحتكاك واعتماد السلوكيات الصحية عند التعامل مع باقي أفراد العائلة والامتناع على حمل الأطفال المصابين لرياض الأطفال والمدارس إلى حين تماثلهم للشفاء.

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