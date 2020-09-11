انتشال جثة سائق التاكسي الذي جرفته مياه وادي برج شاكير

تمكن فريق الغوص التابع للحماية المدنية ليلة أمس الخميس، في حدود الساعة الحادية والنصف ليلاً من العثور على جثة سائق التاكسي الذي جرفته مياه وادي برج شاكير في منطقة السيجومي من ولاية تونس.

وكشف الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية معز تريعة في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، بأن سيارة الهالك انزلقت وجرفتها مياه الوادي، وعندما حاول النزول من سيارته جرفته المياه وأغرقته ليتم انتشال جثته ليلة أمس.

يُشار إلى أن الهالك يبلغ من العمر 35 سنة ويقطن في العقبة الدندان و له طفلان.

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