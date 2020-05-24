انتشال جثة شاب غرق في بحيرة ببوعرادة

أعلن المدير الجهوي للحماية المدنية بسليانة العميد عادل العبيدي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الأحد، أن أعوان الحماية المدنية بسليانة تمكنت بالتعاون مع فرقة مختصة في الغوص تابعة للحماية المدنية بتونس، مساء اليوم (في حدود الساعة السابعة و النصف)، من انتشال جثة شاب يبلغ من العمر 25 سنة إثر غرقه ببحيرة عين زلال بمنطقة سيدي عرفة من معتمدية بوعرادة.

وأضاف المصدر ذاته أن الضحية غرق أثناء السباحة بالبحيرة مساء اليوم بعد قيامه بجولة ترفيهية رفقة أصدقائه.

وأشار العبيدي إلى أنه تم تسليم جثة الضحية إلى وحدات الحرس الوطني قبل نقله الى المستشفى المحلي ببوعرادة ثم لاحقا إلى مستشفى شارل نيكول بالعاصمة للتشريح.

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