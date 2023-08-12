انتشال جثتي رضيع وشاب إثر غرق مركب في قابس

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم السبت، أنه تم بداية من الساعة الثانية صباحا من اليوم على مستوى شواطئ قابس تسجيل غرق مركب يبعد عن اليابسة تقريبا 120 مترا، يقل 20 مجتازا تونسيا تم انقاذ 13 شخصا وانتشال 2 جثث «رضيع وشاب عمره 20 سنة» فيما جاري البحث عن بقية المفقودين بالتنسيق مع الحماية المدنية.

وتمت استشارة النيابة العمومية التي اذنت لفرقة الإرشاد البحري بقابس بفتح بحث عدلي في الموضوع.

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