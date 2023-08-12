انتشال جثتي رضيع وشاب إثر غرق مركب في قابس

اخر تحديث : 12/08/2023
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

سلقطة- المهديّة/ القبض على منظم عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة وضبط مركب صيد

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم السبت، أنه تم بداية من الساعة الثانية صباحا من اليوم على مستوى شواطئ قابس تسجيل غرق مركب يبعد عن اليابسة تقريبا 120 مترا، يقل 20 مجتازا تونسيا تم انقاذ 13 شخصا وانتشال 2 جثث «رضيع وشاب عمره 20 سنة» فيما جاري البحث عن بقية المفقودين بالتنسيق مع الحماية المدنية.
وتمت استشارة النيابة العمومية التي اذنت لفرقة الإرشاد البحري بقابس بفتح بحث عدلي في الموضوع.


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